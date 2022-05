Mohamed Tidjani: « chercher la victoire ou le nul au Sénégal et après gagner chez nous »

En regroupement avec les Écureuils pour les éliminatoires de la CAN 2023, Mohamed Tidjani s’est projeté sur le premier match contre le Sénégal. Et l’international béninois espère ramener au moins le point du nul de Dakar.

Convoqué avec les Écureuils pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de la CAN 2023, Mohamed Tidjani pourrait disputer en juin prochain ses premières minutes sous les couleurs nationales. Éligible avec la Côte d’Ivoire, le jeune défenseur central a finalement opté pour le Bénin qui l’avait appelé pour la première fois lors de la trêve internationale de mars. Un rendez-vous manqué par Tidjani qui compte se rattraper lors de ces phases qualificatives.

Et cela tombe bien puisque le jeune défenseur central pourra monter ce qu’il a dans le ventre le 4 juin prochain avec le déplacement sur la pelouse du Sénégal, à l’occasion de la première journée des éliminatoires. Invité à se prononcer sur ce premier gros test des Écureuils, qui vont affronter les champions d’Afrique en titre, avec une équipe constituée de grands joueurs dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Idrissa Gueye, Mohamed Tidjani espère que les siens reviendront de Dakar avec au moins le point du nul.

« Sur les deux matchs, prendre le maximum de points. Pourquoi ne pas aller chercher la victoire là-bas ou le nul et gagner chez nous », a confié le joueur du FK Teplice de la Liga tchèque sur 5/7 matin sur la télévision nationale. Le néo-international s’est aussi prononcé sur son intégration dans la tanière des Écureuils. Et le joueur a assuré que le groupe vit bien.

« J’ai été très bien accueilli, du staff aux joueurs ça va, l’ambiance est très bonne, je me sens super bien. Pour moi, le groupe vit bien », a expliqué Tidjani qui a révélé les coulisses de son arrivée au Bénin: « Mes parents sont Béninois donc comme tout jeune, on a envie de connaître son pays, ses origines. Chaque fois mon père , il me parlait. Le coach m’a fait appel et tout de suite j’ai pas eu de doutes, j’ai dit que c’est le bon moment ».