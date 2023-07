Mohamed Bazoum et Umaro Sissoco attendus au Bénin ce jour

- Publicité-

Le président du Niger, Mohamed Bazoum et Umaro Sissoco Embalo de la Guinée Bissau sont annoncés au Bénin ce lundi 17 juillet 2023.

Les deux présidents seront en visite d’amitié et de travail à Cotonou. La visite va durer 24 heures. Mohamed Bazoum et Umaro Sissoco Embalo se déplacent au Bénin après les derniers sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l’UEMOA.

Au cours de ses sommets, notemment à l’occasion de celui de l’UEMOA, le président béninois s’est fortement fait remarquer. Il s’est opposer à l’adoption des réformes annoncées au niveau de l’Organisation.

- Publicité-

Pour Patrice Talon, il y a des préalables à régler avant l’adoption desdites réformes. Il avait invité ses pairs à une analyse plus profonde de la question.