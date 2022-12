Mohamed Bazoum désigné président de l’UEMOA

Mohamed Bazoum, nouveau Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de L’UEMOA, a annoncé ce lundi, la présidence du Niger.

Le Président nigérien Mohamed Bazoum a été désigné ce lundi 05 décembre 2022, à Abidjan, par ses pairs, Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, lors du 23e sommet de l’organisation sous régionale.

Il remplace de ce fait, le président béninois Patrice Talon qui a été désigné à la tête de l’UEMOA, fin mars 2022 ; mais on ne sait pas s’il a pris fonction. Le flou persiste sur cet aspect. « Son mandat sera placé sous le signe d’une volonté de réformes, et d’une bonne gouvernance assumée, dans un esprit de concertation permanente avec les autres chefs d’État. Son intention n’est pas de donner des leçons à qui que ce soit. », informait le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonci.

@mohamedbazoum a été désigné Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’#UEMOA par ses pairs, ce 05 décembre à @Abidjan au cours d'une session présidée par le @AOuattara_PRCI, en présence de @Macky_Sall, @USEmbalo et #AbdoulayeDIOP. pic.twitter.com/dpkMgPZ8C2 — UEMOA_Officiel (@UEMOA_Officiel) December 5, 2022

Le Président de la République S.E.M @mohamedbazoum nouveau Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de L'UEMOA. @UEMOA_Officiel pic.twitter.com/lKcxAGqwwn — Présidence du Niger (@PresidenceNiger) December 5, 2022

Quatre fois élu député (1993, 2004, 2011 et 2016) de la circonscription spéciale de Tesker (Zinder) et plusieurs fois vice-président de l’Assemblée nationale et président du groupe parlementaire du PNDS-Tarayya, le nouveau président de la conférence des Chefs d’Etat de l’UEMOA a été aussi membre du parlement de transition de son pays 2010 à 2011. Il a été également secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération chargé de la coopération de 1991 à 1993 pendant la transition démocratique post conférence nationale.

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une organisation ouest-africaine créée le 10 janvier 1994 qui a comme mission la réalisation de l’intégration économique des États membres, à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé.