Mo Farah, nommé ambassadeur de bonne volonté de l’OIM

L’athlète britannique Mo Farah, quadruple champion olympique et ancienne victime de trafic d’êtres humains durant son enfance en Somalie, a été nommé mardi, ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence des Nations unies.

« Devenir ambassadeur de bonne volonté de l’OIM me donne la chance d’aider les gens, les gens comme moi, de changer des choses », a déclaré l’athlète britannique Mo Farah, suite à sa nomination. Il a révélé qu’en 2022 il avait été victime de trafiquants d’enfants lors de son arrivée en Grande-Bretagne à l’âge de huit ou neuf ans.

Mo Farah, autrefois connu sous le nom de Hussein Abdi Kahin, a partagé son parcours marqué par une arrivée clandestine via Djibouti à Londres, accompagné par une femme inconnue et sous une fausse identité, pour ensuite être placé au service d’une famille. Exprimant sa détermination à aider les victimes de trafic d’enfants, il a déclaré qu’ « aucun enfant ne devrait endurer » ce qu’il a vécu.

Sa nomination en tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’OIM permet à Farah de mettre en avant le pouvoir du sport comme moyen d’émancipation, notamment pour les femmes et les jeunes filles. Dans sa déclaration, Farah a également insisté sur le fait que malgré les difficultés rencontrées dans sa jeunesse, le sport lui a offert une voie pour surmonter ces épreuves et réussir.

La nomination de Mo Farah à ce poste éminent représente une opportunité d’inspirer et de promouvoir la résilience, la détermination et l’espoir pour ceux qui ont vécu des expériences similaires, tout en mettant en lumière le rôle du sport comme vecteur de changement et d’accomplissement personnel.

Pour rappel, à l’âge de 40 ans, après une carrière exceptionnelle, Farah a pris sa retraite sportive en septembre.