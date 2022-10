Missiles de précision, obus et munitions, Washington annonce une nouvelle aide militaire à l’Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé ce vendredi, une nouvelle aide militaire de quelque 275 millions de dollars à la faveur de l’Ukraine. Cette énième aide vise à renforcer l’appuie américain à Kiev, dans le conflit qui l’oppose à Moscou.

Les Etats-Unis ont annoncé, vendredi, une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine, avec pour la première fois des antennes satellites puisées dans les stocks de l’armée américaine, pour une valeur totale de quelque 275 millions de dollars.

Cette 24e tranche d’assistance militaire directe est destinée à « répondre aux besoins urgents de sécurité et de défense de l’Ukraine », a dit au cours d’un point de presse, une porte-parole du ministère de la défense américain, Sabrina Singh.

Washington va ainsi envoyer des missiles de précision pour les systèmes d’artillerie Himars déjà livrés à Kiev, ainsi que des obus compatibles avec les autres systèmes dont disposent les forces ukrainiennes et une variété de munitions et d’armements antichars.

Pour rappel, le président américain Joe Biden avait annoncé en conclusion du sommet de l’Otan à Madrid, fin juin dernier, que les Etats-Unis allaient livrer à l’Ukraine une nouvelle aide militaire représentant « plus de 800 millions de dollars » en défense anti-aérienne, artillerie et autres équipements. Le patron de la Maison Blanche avait aussi assuré que les Etats-Unis soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps qu’il faudra ».

L’Ukraine bénéficie aussi du soutien de plusieurs pays européens. Le 24 mars dernier, soit trois semaines après une première livraison d’armes, la Finlande a annoncé l’envoi de nouvelles aides militaires à l’Ukraine.

Une guerre, au-delà des frontière ukrainiennes

Plus de 8 mois de conflit, la guerre entre l’Ukraine et la Russie, s’intensifie notamment dans la partie Est de l’Ukraine. Cette offensive moscovite, lancée le jeudi 24 février dernier, pour, disait Vladimir Poutine, « démilitariser et dénazifier » l’Ukraine, a pris une dimension internationale avec de multiples sanctions et affectent tous les domaines, y compris ceux du sport et de la culture.

Au plan diplomatique et économique, les sanctions sont légion. La Russie comme les soutiens de l’Ukraine se sanctionnent mutuellement depuis plus de huit mois.