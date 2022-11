MINUSMA: le Togo renouvelle son contingent

Alors que certains pays annoncent le retrait de leurs contingents de la MINUSMA, le Togo a, de son côté, procédé au renouvellement de sa troupe au sein de la mission onusienne.

« 72 militaires togolais parmi lesquels 35 médecins et infirmiers, se sont envolés dimanche 20 novembre de Lomé pour rejoindre la Minusma », a annoncé la présidence togolaise qui a précisé qu’il s’agit d’éléments du 10ème bataillon, déployé en remplacement de l’effectif du 9ème qui a effectué quelques heures plus tôt, son retour au bercail.

Durant un an, le nouveau bataillon (qui a suivi ces derniers mois, une formation intensive aux opérations de maintien de la paix) devra poursuivre la mission de contribution à la stabilisation assignée aux casques bleus, dans un contexte de plus en plus particulier.

“Nous partons, très conscients de la réalité du théâtre en tenant compte des enjeux internationaux et des implications sous régionales qui se jouent actuellement au Mali. Nous saurons faire face à la situation”, a rassuré le commandant du bataillon, le Lt-Col Atèhèzi Tossim.

Ces dernières semaines, des pays ont annoncé leur retrait de la mission onusienne. Le Togo, qui pour sa part, reste engagé pour le retour de la paix au Mali, dispose sur place d’un contingent composé d’un bataillon, de deux unités de polices constituées, d’un hôpital niveau 2, ainsi que de plusieurs militaires observateurs et d’état-major.