Mimie Mathy : son unique rôle au cinéma aux côtés de Tsilla Chelton

8 juillet 2026 : Mimie Mathy souffle ses 69 ans . Révélée dans Le Petit Théâtre de Bouvard et devenue une figure emblématique grâce à la série Joséphine, ange gardien , la comédienne demeure surtout une star du petit écran, alors que son passage au grand écran se limite à un unique grand rôle aux côtés de Tsilla Chelton .

Depuis la fin des années 1980, le nom de Mimie Mathy renvoie immédiatement à la télévision. Sa première visibilité nationale intervient dans Le Petit Théâtre de Bouvard, aux côtés de personnalités telles que Michèle Bernier, Muriel Robin ou Didier Bourdon, puis avec le trio Les Filles sur scène. Le tournant médiatique survient en 1994 avec le téléfilm Une nounou pas comme les autres, suivi en 1997 par le lancement de Joséphine, ange gardien, programme devenu incontournable et qui a durablement marqué sa carrière.

Récompensée à plusieurs reprises et consacrée parmi les personnalités préférées des Français, Mimie Mathy a investi la télévision à travers des téléfilms, des séries et des apparitions ponctuelles — Famille de cœur, Marie et Tom, Le Prix de la vérité, ainsi que des passages dans Demain nous appartient, Dix pour cent ou Léo Matteï. Elle est également entrée au musée Grévin et a été primée aux 7 d’Or.

Une carrière immense mais presque exclusivement consacrée à la télévision

Malgré cette notoriété, la filmographie de Mimie Mathy au cinéma reste très limitée. Après une figuration au début des années 1980, son seul vrai grand rôle sur grand écran intervient avec Que faisaient les femmes pendant que l’homme marchait sur la Lune ?, réalisé par Chris Vander Stappen, tourné en 2000 et sorti en salles en 2001. Dans cette comédie dramatique se déroulant à l’été 1969, elle incarne Elisa Kessler.

Le casting du film réunit, outre Mimie Mathy, Marie Bunel et Hélène Vincent, mais surtout Tsilla Chelton, connue du grand public pour son interprétation de Tatie Danielle et pour sa carrière théâtrale, notamment autour d’Eugène Ionesco. Le tournage a offert un rare face-à-face entre deux générations d’artistes, et le film a reçu un accueil critique plutôt bienveillant, L’Annuel du cinéma 2002 le décrivant comme « un premier film culotté, futé, cruel et tendre ».

Sur le plan commercial, le long-métrage n’a pas rencontré le succès escompté en salles. Pour Mimie Mathy, cette production restera néanmoins la seule véritable expérience cinématographique de premier plan, contrastant avec une carrière télévisuelle abondante qui a privilégié les projets accessibles au grand public.

Parallèlement à ses activités d’actrice, Mimie Mathy s’est investie dans d’autres domaines : humoriste, auteure, chanteuse et engagée au sein des Enfoirés, dont elle est la marraine depuis 2008. À la télévision elle a su varier les registres, incarnant notamment le capitaine Marie Jourdan dans plusieurs téléfilms policiers et acceptant des apparitions dans diverses séries, montrant ainsi une capacité de renouvellement loin du seul personnage de Joséphine.

À 69 ans, son unique grand rôle au cinéma, partagé avec Tsilla Chelton, demeure un épisode singulier de sa carrière, souvent cité comme une exception dans un parcours majoritairement télévisuel.