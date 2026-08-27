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Miley Cyrus rend hommage à Dolly Parton après sa mort à Nashville

Miley Cyrus a rendu hommage le 26 août 2026 à sa marraine Dolly Parton, morte la veille à Nashville à l’âge de 80 ans, en évoquant un deuil qu’elle ne souhaitait pas détailler publiquement.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
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Miley Cyrus rend hommage à Dolly Parton après sa mort à Nashville
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Dans ce message, Miley Cyrus a indiqué qu’une de leurs dernières conversations portait sur la musique et la métamorphose, ajoutant qu’elle voulait continuer à rendre Dolly Parton fière.

La relation entre les deux artistes dépassait le cadre familial : Dolly Parton occupait une place ancienne dans l’univers personnel et musical de Miley Cyrus, qui l’appelait publiquement sa tante Dolly.

TMZ a diffusé le même jour des images montrant Miley Cyrus arrivant à un studio de Los Angeles vêtue de noir, avec un micro fixé au col et un accompagnant transportant du matériel audio. Le média n’a pas établi ce qu’elle venait y enregistrer ou filmer.

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