Mi-janvier 2024 : elle s’annonce difficile pour  ces 02 signes du zodiaque

- Publicité-

Selon les prévisions astrologiques pour la mi-janvier, certains signes du zodiaque pourraient traverser une période difficile. Voici les signes concernés.

Si la deuxième moitié du mois janvier 2024 sera remplie de bonnes nouvelles pour certains signes, ce ne serait pas le cas pour d’autres. A en croire les prévisions des astres, ces derniers seront confrontés à des difficultés.

Sagittaire

Si Mercure et Vénus sont chez vous et vous soutiennent, Neptune brouille encore les cartes. Faites du tri dans vos priorités pour éviter de vous disperser et concentrez-vous sur l’essentiel. C’est le moment de définir vos attentes. Fixez-vous un cap précis avec un objectif identifié et déployez le concentré d’optimisme et d’énergie qui vous mobilise.

Poissons

Si Vénus vous fait parvenir des signaux contradictoires, c’est que vous prenez les choses trop à cœur. Si la planète d’amour et de beauté est en ce moment l’une des seules alliées du Sagittaire, elle met la patience des Poissons à rude épreuve. L’angle que forme l’astre des relations et de l’équilibre avec Saturne en Poissons est tout sauf harmonieux. Résultat, le Poissons doute, gamberge, sent un inconfort.