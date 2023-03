Mexique: 02 citoyens américains retrouvés morts après leur enlèvement dans le nord-est

Les autorités mexicaines ont annoncé la découverte des corps de deux des quatre Américains enlevés vendredi dernier à Matamoros, une ville située dans le nord-est du Mexique. Les deux autres victimes ont été blessées, tandis qu’une personne a été libérée.

Selon le gouverneur de l’État de Tamaulipas, Americo Villarreal, deux citoyens américains ont été retrouvés morts mardi 7 mars, quelques jours après leur enlèvement par des hommes armés. Le gouverneur a précisé lors d’une conférence de presse que deux autres Américains ont été blessés et qu’un quatrième a été libéré. Les autorités ont déployé des équipes de recherche et de secours pour retrouver les victimes.

Les enlèvements de citoyens américains au Mexique sont fréquents et sont souvent liés au trafic de drogue et à d’autres activités criminelles. Les enlèvements peuvent être violents et peuvent mettre en danger la vie des otages. Les autorités mexicaines ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les gangs de drogue et les activités criminelles dans le pays, mais la violence reste un problème majeur dans certaines régions du pays.

Les autorités américaines ont appelé leurs citoyens à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils voyagent au Mexique, en particulier dans les zones frontalières. Les enlèvements et les violences liées aux gangs de drogue peuvent mettre en danger la vie des voyageurs étrangers. Les autorités mexicaines ont promis de poursuivre les auteurs de ces crimes et de garantir la sécurité des citoyens américains dans le pays.