Meurtre d’une étudiante togolaise en France: Lomé demande justice

Les autorités togolaises sont sous le choc du meurtre d’une étudiante togolaise en France. Dans diverses réactions, elles ont condamné l’agression dont leur ressortissante a été victime et demandé que la justice soit rendue.

Eyram Fortune Kolagbè, jeune togolaise, étudiante en Licence 3 des Sciences de gestion à l’Université d’Aix-Marseille (France) est décédée le 04 décembre dernier, à la suite d’une agression au couteau à Cabriès (Bouches-du-Rhône).

A ce jour, les circonstances de ce tragique événement ne sont pas encore totalement élucidées, mais des actions ont été entreprises par le gouvernement, de concert avec l’ambassade du Togo en France, les autorités françaises, les délégués de la diaspora, et l’association des Togolais de la région, pour faire toute la lumière et rendre justice.

Ce lundi 12 décembre, le ministre de la jeunesse a présenté ses condoléances aux proches de la victime et appelé au recueillement. “Fortune, innocente victime, reste le symbole d’une jeunesse brave et déterminée. Nous ne nous laisserons pas abattre par cet acte lâche et odieux, mais renforçons notre solidarité”, a notamment indiqué Myriam Dossou-d’Almeida.

Dimanche, une marche blanche a été organisée à Marseille en mémoire de la jeune togolaise.