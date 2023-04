Meurtre de l’ambassadeur d’Italie en RDC: condamnation à perpétuité pour les 6 accusés

Les six individus accusés du meurtre de l’ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo ont été condamnés à la prison à perpétuité. Le verdict est tombé ce jeudi 7 avril 2023.

Le 22 février 2021, Luca Attanasio, ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo, a été tué lors d’une attaque armée contre un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) dans l’est du pays. Deux autres personnes ont également perdu la vie dans cette attaque. Les autorités congolaises ont rapidement lancé une enquête pour retrouver les auteurs de cet acte criminel.

Après plus de deux ans d’enquête, six individus ont été identifiés et arrêtés. Ils ont été accusés d’avoir planifié et exécuté l’attaque contre le convoi du PAM. Ce jeudi 7 avril, le verdict est tombé : les six accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité pour leur rôle dans le meurtre de l’ambassadeur italien.

La condamnation à perpétuité est la peine maximale en République démocratique du Congo. Les six accusés, qui ont plaidé non coupable, pourront faire appel de la décision du tribunal.

Cette condamnation à perpétuité est un message fort envoyé à ceux qui cherchent à semer la terreur dans le pays : les actes criminels ne resteront pas impunis. Elle marque également une étape importante dans le renforcement de la coopération entre l’Italie et la République Démocratique du Congo.