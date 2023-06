« Mettons fin à notre amitié à cause de ta fille », Aicha Koné à la mère d’Affou Keita

Suite à la récente sortie médiatique de Koumba Kouyaté, la mère d’Affou Keita, la diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné a pris la parole dans une nouvelle vidéo pour annoncer officiellement la fin de son amitié avec cette dernière.

Plus rien ne va entre les chanteuses Aïcha Koné et Affou Kéita. La guerre entre ces deux figures de proue de la musique ivoirienne a repris de plus belle ces derniers jours à cause de l’affaire de plagiat concernant la nouvelle sortie musicale Mögö Fariman de Roseline Layo. Dans ce contexte tendu, Koumba Kouyaté, mère d’Affou Keita est également intervenue dans une vidéo à travers laquelle elle a exprimé sa profonde consternation face à l’inflexible persécution dont sa fille est l’objet de la part d’Aicha Koné, depuis le début de cette affaire de plagiat.

« Moi, je me suis déplacée pour venir te demander pardon. Est-ce que tu n’as pas ignoré cela ? Il faut agir avec prudence, Aicha Koné. Toi et moi, nous ne pouvons pas nous entendre si tu détestes mon enfant. Cela n’est pas possible. Si je le faisais, serais-je folle ? Si tu veux, tu peux me donner des diamants, de l’or, mais si tu détestes mon enfant, ne t’attends pas à ce que je te suive. Laisse ma fille en paix, Aicha« , a déclaré la mère d’Affou Keita. Une sortie qui n’a pas pris du temps à susciter la réplique d’Aicha Koné.

- Publicité-

Dans une réplique prompte et sans équivoque, Aïcha Koné a pris la parole pour faire face à l’intervention de son amie, Koumba Kouyaté, mère d’Affou Keita. À travers une nouvelle sortie médiatique, la talentueuse chanteuse, surnommée Maman Africa, a ouvertement répondu à son amie de longue date.

« Koumba, je suis désolée que notre amitié prenne fin non pas par le biais d’un événement tragique, mais en raison du comportement de ta fille. Tu connais mieux que moi le comportement de ta fille. Elle a été insolente envers moi. Tu es venue me présenter tes excuses et je les ai acceptées, mais deux jours après, ta fille ose affirmer sur un plateau télévisé qu’elle ne m’a pas envoyé sa mère et qu’elle ne regrette pas de m’avoir clashée », a-t-elle déploré.

Visiblement en colère, Aicha Koné a conclu avec sa décision de mettre un terme à leur amitié de longue date à cause de cette affaire. « Je respecte beaucoup les amitiés. Mais à cause de ta fille, j’ai décidé qu’on arrête. C’est dommage mais je le dis haut et fort, ça me rend triste de te parler comme ça. Tu peux pas me chiffonner pour ta fille. Et tu sais que ce qu’elle a fait n’est pas normal« , a-t-elle indiqué.

- Publicité-

Articles similaires