Messi: « le Real Madrid n’est pas la meilleure équipe de cette Ligue des Champions »

Dans un long entretien accordé à TyC Sports, Liverpool a évoqué plusieurs sujets dont la Ligue des champions, remportée par le Real Madrid. Et pour l’Argentin, dame chance a un peu aidé les madrilènes.

Porté par un collectif assez solide défensivement, le Real Madrid a remporté samedi sa 14è Ligue des champions. Les madrilènes ont en effet décroché le sacre face à Liverpool au terme d’un match disputé au stade de France. Sans être flamboyant comme en témoignage leurs 2 tirs cadrés durant la partie, les merengues ont réussi à piéger les Reds malgré leur multitude occasions créées.

Ce qui fait d’ailleurs dire à Lionel Messi que le club espagnol n’est pas la meilleure équipe de cette compétition. Pour lui, dame chance a également contribué dans le couronnement des poulains de Carlo Ancelotti.«Le meilleur ne gagne pas toujours. Le Real Madrid, sans lui manquer de respect, encore moins parce que c’est le champion de la Ligue des Champions. Le Real Madrid n’est pas la meilleure équipe de cette Ligue des Champions et pourtant il a battu tout le monde», a déclaré Lionel Messi dans un long entretien accordé à Tyc Sport.

L’élimination du PSG du tournoi, éliminé par l’ogre madrilène en huitième de finale (1-0, 1-3) a également été au menu de cette sortie médiatique de la Pulga. «Je l’ai déjà vécu pendant de nombreuses années, toute ma vie, de près, et je sais ce qu’est le Real Madrid. Et Je savais que cela pouvait arriver dans le jeu, car ils marquent un but de nulle part et changent automatiquement le jeu. Je savais aussi que sur ce terrain, les 15, 20 premières minutes vous tombaient dessus. Cela nous est arrivé et à toutes les équipes que vous avez mentionnées (Chelsea, City et Liverpool) et ce n’est pas la première fois que ça arrive», a-t-il ajouté.