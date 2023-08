Messi critique à nouveau le PSG et évoque son bonheur actuel à l’Inter Miami

-Publicité-

Ce jeudi, lors d’un entretien donné à Apple TV+, Lionel Messi est de nouveau revenu sur ses deux saisons passées au PSG. La Pulga a encore une fois attaqué son ancien club. Il a également avoué qu’il est beaucoup plus heureux, lui et sa famille, depuis son arrivée à l’Inter Miami.

« Nous avions passé deux ans difficiles (au PSG). La vérité est que ça ne s’est pas bien passé, nous avons eu du mal. Ici (à Miami, ndlr), c’est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone : apprécier le quotidien, les enfants, dans une famille qui va bien. J’apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n’était pas le cas. Maintenant qu’un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que (Miami) était le bon endroit où venir », a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

L’ancien attaquant du FC Barcelone a profité de l’occasion pour faire le point sur son avenir. «Honnêtement, je n’y pense pas encore. J’aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m’entraîner. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d’en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra. Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu. Il faut profiter de chaque moment, car cela ne reviendra pas et je ne veux rien regretter», a-t-il ajouté.

« …c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris »

Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021, à la fin de son contrat au FC Barcelone. L’Argentin n’avait pas trouvé d’accord avec le club de sa vie auquel il a fait ses adieux en versant des larmes. Son passage dans le club de la capitale ne s’est pas déroulé comme ce à quoi s’attendaient les fans. Entre prestation mitigée, manque d’implication ou encore polémiques, la Pulga a vécu deux saisons difficiles, comme il le dit lui-même.

D’ailleurs, depuis son départ cet été, il ne manque pas une occasion de déclarer son mal-être à Paris. « Je suis très heureux parce que c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris. Ça a été une décision rapide. Venir au PSG n’était ni souhaité ni prévu. Je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. (…) C’était difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami », a-t-il déclaré le 7 août dernier, lors de sa présentation à l’Inter Miami.

