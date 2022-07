Message de Talon à Macron: il voulait juste réconforter son homologue selon Agbénonci

Au soir des élections législatives du 19 juin 2022 en France, le président béninois Patrice Talon a adressé un message à son homologue français Emmanuel Macron. Questionné sur ce message à polémique de son patron, le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci affirme assumer ce que le président fait en diplomatie.

« Le monde va mal et la France n’est pas épargnée; la routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci. La France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis, voire satisfaire ses attentes. C’est une nouvelle dynamique et un nouveau génie qui vous interpellent personnellement cher Président Macron« , avait publié le président béninois Patrice Talon sur sa Page Facebook après les résultats des élections législatives en France marquées par une baisse de performance du pouvoir en place à l’Elysée.

Le message du président Patrice Talon perçu par certains comme une réplique à son homologue français qui s’est permis en 2021 des commentaires sur sa réélection pour un second mandat constitutionnel, a suscité assez de commentaires.

Interrogé sur le contenu du message du président Patrice Talon, le chef de la diplomatie béninoise estime que le président béninois à travers son message, voulait simplement réconforter son homologue français.

« Les chefs d’État sont des personnes comme tout le monde et ont des sympathies… » a précisé Aurélien Agbénonci pour rassurer sur les intentions de son patron.

Le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération a précisé par ailleurs qu’il fut l’une des premières personnes à avoir été en contact avec le message du président Patrice Talon. » J’assume ce que le président fait en diplomatie. Ce geste, indique-t-il, c’était un message, c’était une petite analyse, pour le réconforter. C’est juste ce qu’il faut retenir. Pourquoi voulez vous que le Président fasse comme tout le monde ? », s’est-il demandé.

Retour sur le message de Patrice Talon ….

Cher Monsieur Macron,

Les résultats des élections législatives, quoique mitigés pour vous et pour Ensemble, demeurent un moindre mal. Bien au contraire, ils marquent ce tournant parfois nécessaire aux grandes Nations qui ont besoin de se réinventer dans les moments difficiles.

Le monde va mal et la France n’est pas épargnée; la routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci. La France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis, voire satisfaire ses attentes. C’est une nouvelle dynamique et un nouveau génie qui vous interpellent personnellement cher Président Macron.

Je n’ai pas de doute que vous disposez des moyens pour y parvenir, notamment le doigté et la clairvoyance nécessaires. C’est la marque des grands hommes. Bon vent à la France pour ce nouveau départ.