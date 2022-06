Mercato : Zidane au PSG? Florentino Perez se prononce

Dans une interview accordée à l’émission espagnole El Chiringuito ce mercredi, le président du Real Madrid Florentino Perez a donné son avis sur les rumeurs envoyant Zinedine Zidane sur le banc du PSG.

Ce mercredi, Florentino Perez a longuement abordé plusieurs sujets dans l’émission El Chiringuito. Si une grande partie de la discussion a tourné autour de l’échec Kylian Mbappé, le président du Real Madrid a également été interrogé sur les rumeurs de signature de Zinedine Zidane au PSG. L’homme d’affaires s’est montré plutôt sceptique par rapport à cette possibilité, même s’il ne se montre pas catégorique.

«j’ai toujours entendu dire que c’était un homme du Real Madrid et de l’équipe nationale française. Il pourrait aussi changer d’avis», a lâché sobrement l’homme fort des Merengue. Pour rappel, ces dernières semaines, la presse française et espagnole avait annoncé un accord entre le PSG et Zidane, une information démentie depuis par le clan du français.

«Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinedine Zidane. Ni Zinedine Zidane, ni moi-même n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG», a lâché Migliaccio, conseiller spécial du technicien français.