Mercato : visite médicale pour Paul Pogba avec la Juventus?

Selon les informations du Corriere dello Sport, l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, aurait trouvé un accord avec la Juventus pour une arrivée libre cet été. L’international Français aurait même déjà passé sa visite médicale.

Arrivé à Manchester United en 2016, Paul Pogba a fait ses adieux aux Mancuniens à la fin de cette saison. L’international Français, très courtisé sur le marché des transferts, est annoncé avec insistance du côté de la Juventus, son ancien club. Et selon les informations du Corriere dello Sport, le dénouement de ce dossier serait imminent.

En effet, le média italien annonce que Pogba et les Bianconeri auraient trouvé un accord pour la venue du français. L’ancien milieu des Reds Devils aurait même déjà passé sa visite médicale. Selon le quotidien italien, il ne resterait plus qu’à régler quelques détails sur les primes et les bonus pour que le deal entre les deux parties soit définitif. Toujours selon la même source, le quatrième de Série A attendrait le mois de juillet avant d’officialiser le retour du Pogba à Turin, pour des raisons budgétaires.

Pour rappel, l’international tricolore avait évolué entre 2012 et 2016 sous le maillot de la Juventus. Paul Pogba avait alors disputé 178 matches avec les Turinois, inscrit 34 buts et délivré 40 passes décisives. Son duo extraordinaire avec Andrea Pirlo est resté dans les mémoires du côté de Turin.