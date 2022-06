Mercato : une grosse offre de Liverpool pour Darwin Nunez?

Selon les informations de Record, Liverpool prépare une offre de 100 millions d’euro pour l’attaquant de Benfica Darwin Nunez. Le média portugais précise que le joueur est très intéressé par un départ chez les Reds.

Véritable sensation de la saison dans le championnat portugais, l’attaquant de Benfica Darwin Nunez (41 matchs et 34 buts toutes compétitions cette saison) est ciblé par les plus grands clubs d’Europe. Mais c’est Liverpool qui s’est décidé à passer à l’attaque en premier. En effet, selon les informations de Record, les Reds préparent une offre de 100 millions d’euros pour s’attacher les services de la jeune pépite.

Le média portugais précise que l’attaquant uruguayen désire rejoindre le vice-champion d’Angleterre. Il a été impressionné par l’ambiance d’Anfield ainsi que par l’équipe et le jeu proposé. Pour toutes ces raisons, il a indiqué à Benfica qu’il avait choisi les Reds, affirme Record. Reste à savoir si le club portugais va laisser filer son joyau cet été. En-tout-cas, cette future offre de Liverpool devrait faire réfléchir la direction de Benfica.

Une opération séduction bien ficelée par Liverpool

Record explique également que Liverpool a séduit le joueur en mettant en place un système de communication bien ficelé. En effet, Jürgen Klopp s’était enflammé pour le buteur uruguayen après la double confrontation en quarts de finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Benfica. «C’est un très bon garçon, je le connaissais avant, bien sûr, mais il a bien joué contre nous. Il est fort physiquement, rapide, calme à la finition. C’est très bien. S’il évite les blessures, il fera une belle carrière», avait lâché le technicien des Reds.

Quelques mois plus tard, ça a été au tour de Virgil van Dijk d’encenser le footballeur de 22 ans. «J’ai joué contre Sergio Agüero, qui était évidemment incroyable. (Lionel) Messi, sans doute le meilleur joueur de l’histoire du football, à mon avis. (Kylian) Mbappé est différent, rapide… (Erling) Haaland, Darwin aussi. Il est un peu similaire, très direct et rapide, grand et fort. C’est assez difficile de jouer contre ces gars-là», avait expliqué le solide défenseur néerlandais.

Pour Record, ces sorties visaient à convaincre Nunez de rejoindre Anfield, une opération qui a semble t’il bien fonctionnée. Reste désormais à trouver un accord avec Benfica.