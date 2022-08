Mercato: Tottenham cible la pépite ghanéenne Mohammed Kudus

Tottenham Hotspur garderait un œil attentif sur le très talentueux milieu de terrain de l’Ajax Mohammed Kudus, alors que le joueur ghanéen est très convoité en France.

Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2025, Mohammed Kudus ne resterait sûrement pas bien longtemps dans la capitale des Pays-Bas. Seulement âgé de 22 ans, le joueur ghanéen affole déjà les plus grosses écuries européennes. Annoncé ces dernières semaines du côté de l’OGC Nice qui a ouvertement manifesté son intérêt pour la starlette ghanéenne, le milieu de terrain pourrait finalement atterrir en Premier League.

En effet, selon les informations de GhanaWeb, Tottenham Hotspur surveille également la situation du jeune ghanéen. Le joueur formé à la Right to Dream Academy plait beaucoup aux Spurs qui cherchent à étoffer leur effectif au milieu de terrain. Polyvalent, Kudus est capable de jouer en tant que n ° 8 et n ° 10, alors qu’il a également été utilisé comme avant-centre à certaines occasions.

Considérant qu’aucun de Pierre-Emile Hojbjerg, Rodrigo Bentancur, Oliver Skipp et Bissouma n’est un milieu de terrain buteur, signer un joueur avec les capacités de Kudus aurait du sens pour les Lilywhites. De son côté, cette destination ne serait pas pour déplaire au milieu de terrain ghanéen qui pourrait retrouver un peu plus de temps de jeu, lui qui a souvent été laissé sur le banc la saison écoulée.

Kudus a commencé son parcours footballistique à la Right to Dream Academy dans son pays natal avant de s’installer en Europe en 2018 lorsqu’il a rejoint le club danois du FC Nordsjaelland. Le jeune milieu de terrain a brillamment joué au cours de ses deux saisons au Danemark, inscrivant 14 buts et trois passes décisives en 57 matches, suscitant l’intérêt de nombreux grands clubs à travers l’Europe.