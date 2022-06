Mercato: tirs à balles réelles entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski

La guerre des mots continue de faire rage entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski, alors que le buteur polonais, en fin de contrat en juin 2023, est annoncé loin de l’Allemagne. notamment au FC Barcelone. Dernier à évoquer ce dossier, le président du club bavarois, Herbert Hainer.

Partira? Partira pas? L’avenir de Robert Lewandowski enflamme la communauté sportive en cette veille du mercato estival. En fin de contrat en juillet 2023 avec le club bavarois, le géant polonais est annoncé loin de l’Allemagne. Les dernières rumeurs évoquent un intérêt du FC Barcelone pour le géant munichois. Une destination dont ne serait pas contre l’attaquant international polonais qui semble plus que jamais déterminé à quitter la Bavière dès cet été.

« Une chose est certaine aujourd’hui: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin », avait lancé le joueur de 33 ans, lors d’une conférence de presse avec la sélection polonaise. « Après tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois, je ne peux pas imaginer de poursuivre une bonne coopération. Je me rends bien compte qu’un transfert sera la meilleure solution pour chacune des deux parties , avait ajouté le double meilleur joueur Fifa 2020 et 2021 (….) Je pense que le Bayern ne me retiendra pas uniquement parce qu’il a droit de le faire ».

Interrogé à ce sujet dans des propos rapportés par [Bild](Herbert Hainer, le président du Bayern Munich,), Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a malgré tout affirmé son intention de garder son avant-centre malgré les intentions de ce dernier. «Nous l’avons toujours dit, Robert Lewandowski a un contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2023« , a déclaré le boss du Bayern Munich.

« Et un contrat est un contrat ! Où en serions-nous si un joueur pouvait mettre fin à un contrat prématurément alors que nous, en tant que club, devrions le payer intégralement jusqu’au dernier jour du contrat ? Je suis un peu surpris que Robert ait choisi de rendre l’affaire publique, je ne l’aurais pas fait à sa place. Il est au Bayern depuis longtemps, il a gagné beaucoup de titres avec nous. Je pense qu’il sait très bien ce qu’il a au Bayern, à savoir un club qui traite très bien ses joueurs, qui fait tout pour leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes. Et je dois dire que l’appréciation n’est pas à sens unique», a-t-il ajouté. Reste maintenant à savoir si remportera cette guerre de communication?