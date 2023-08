Mercato: Ramos, Hazard, De Gea… ces stars toujours sans club

A l’approche de la reprise des championnats en Europe, certaines stars, libres de tout contrat, n’ont toujours pas retrouvé de club. Au nombre de celles-ci, on peut citer Sergio Ramos ou encore Eden Hazard.

Le retour des championnats approche à grands pas, et de nombreux célèbres noms du football européen, actuellement sans contrat, cherchent toujours à relancer leur carrière. Ces footballeurs, qui sont actuellement sans club, sont principalement des joueurs dans la trentaine, et ils pourraient apporter une contribution précieuse à de nombreuses équipes.

Le premier nom qui vient à l’esprit est forcément celui de Sergio Ramos. Après deux saisons au PSG, le défenseur espagnol n’a pas été retenu par le club français. Désireux de poursuivre sa carrière, l’ancien capitaine du Real Madrid ne miserait que sur un retour au FC Séville, croit savoir la presse ibérique, son club formateur. Mais les Andalous ont déclaré publiquement ne pas être intéressé par le joueur, qui est courtisé par la MLS et l’Arabie saoudite.

Un autre ancien joueur du Real Madrid est également sur la liste des free agents et il s’agit d’Eden Hazard. Acheté 115 millions d’euros à l’été 2019, le Belge a connu un passage chaotique dans la capitale espagnole. Libéré de son contrat cet été, l’ancien Diable Rouge ne croule pas sous les offres. Seul KVC Wasterlo, club de deuxième division belge, s’est montré intéressé. Ni la MLS, ni l’Arabie Saoudite n’ont fait un geste dans le sens du joueur pour le moment. Son avenir est donc plus qu’incertain.

Alexis Sanchez et David De Gea

Libre depuis le 1er juillet, Alexis Sanchez ne devrait pas étendre son aventure à Marseille sauf improbable retournement de situation. Auteur du plus grand nombre de buts pour son club la saison précédente (14 réalisations en Ligue 1), le joueur âgé de 34 ans n’a pas encore dissipé les incertitudes entourant son avenir. Les médias italiens suggèrent que Sanchez attend une proposition de l’Inter Milan, tandis que divers clubs en Italie et en Arabie saoudite se sont manifestés avec intérêt. De plus, son nom circule également du côté du Barça, potentiellement pour pallier le départ anticipé d’Ousmane Dembélé.

Un autre joueur libre qui pourrait rendre encore des services est David De Gea. Le joueur espagnol a quitté Manchester United cet été après une longue aventure. Désormais sans club, le portier pourrait intéresser plusieurs clubs, notamment en Liga, mais son salaire pose problème (20 millions d’euros par an). A ce prix, l’Arabie saoudite paraît forcément être une destination idoine pour celui qui avait failli rejoindre le Real Madrid en 2015.

En plus des noms cités plus haut, plusieurs autres stars sont aussi libres sur le marché des transferts, notamment Jérôme Boaten Tiémoué Bakayoko, Javier Pastore, Adama Traoré, Juan Mata, Mariano Diaz, Steven Nzonzi.

