Mercato PSG: Neymar sort du silence sur son avenir

En tournée estivale avec le PSG au Japon, Neymar a mis les choses au clair sur son avenir avec les Parisiens, alors que le nouvel entraîneur des Rouges & Bleus, Christophe Galtier, a confié ne pas savoir si son joueur allait rester.

Partira? Partira pas? L’avenir de Neymar est toujours indécis alors que le Brésilien est annoncé un peu partout en Europe cet été. S’il est clair que l’international auriverde n’est plus un intouchable chez les Parisiens, où il a d’ailleurs perdu son statut de patron du vestiaire face à Kylian Mbappé depuis la prolongation de contrat jusqu’en 2025 de l’international français, aucune information officielle n’a indiqué que l’attaquant brésilien va faire ses bagages avant le début de la saison prochaine.

Mais en coulisse, les choses se bousculent et pas en faveur du joueur de 30 ans. Alors que la presse française soutient que le direction parisienne ne fermera pas la porte à un départ de sa star au cours de ce mercato estival 2022, c’est le nouvel entraîneur des champions de France, Christophe Galtier, qui vient remettre une couche sur la situation du Brésilien. « Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l’annonce partant, on l’annonce restant. Je n’ai pas eu d’entretien individuel avec lui sur cet aspect-là », a notamment lâché l’entraîneur tricolore ce samedi.

« Le club ne m’a rien dit »

Une sortie qui n’a pas tardé à faire réagir le natif de Mogi das Cruzes. Profitant de la victoire du PSG face au club japonais d’Urawa Reds (3-0) en amical ce samedi, l’ancien du Barça a fait une mise au point sur son avenir chez les Parisiens.

« Je veux toujours rester au club […]. Jusqu’à présent, le club ne m’a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi. La vérité, c’est que je n’ai rien à prouver à personne (il insiste sur ce mot). Les gens parlent trop car ils ne peuvent rien faire d’autre. Ils me connaissent, ils savent comme je suis, comment je joue. Je n’ai rien à montrer. J’aime jouer au football, je suis content », a ainsi expliqué l’ancienne star du FC Barcelone à l’AFP.

Le message est donc clair. Neymar est déterminé à rester au PSG la saison prochaine, tout comme Lionel Messi, également critiqué pour sa saison 2021-2022 mitigée. Reste désormais à savoir si le club français s’alignera sur la position de ses deux superstars alors que le marché des transferts ferme officiellement ses portes au 1er septembre 2022.