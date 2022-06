Mercato PSG: Neymar en route vers la Juventus?

Clairement poussé vers la sortie cet été, Neymar cherche déjà un nouveau point de chute. Selon AS, l’attaquant du PSG aurait déjà entamé des discussions avec la Juventus pour un possible transfert chez les Bianconeri.

Déchu de son trône par l’ascension fulgurante de Kylian Mbappé qui a carrément pris les rênes du vestiaire après sa récente prolongation pour trois saisons, Neymar est visiblement devenu un indésirable au PSG. Pourtant sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2025 (automatiquement prolongé jusqu’en 2027 au 1er juillet) et bien qu’il ait maintes fois affirmé sa détermination à rester en France et à aller au bout de son contrat, les récentes sorties de ses dirigeants montrent à suffisance que l’Auriverde ne fait plus partie du nouveau projet du PSG.

«Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d’autres partiront, mais ce sont des négociations privées», avait déclaré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi à propos d’une question sur l’avenir de Neymar, dans les colonnes du quotidien espagnol Marca.

Une situation qui fait déjà bouger les choses du côté du clan Neymar. En effet, selon les informations du média ibérique AS, l’entourage de l’ancien joueur de Santos a pris contact avec la Juventus pour discuter d’un départ. Sortis d’une saison décevante, les Bianconeri souhaitent enrôler le dribbleur brésilien pour renforcer son effectif. Le club aurait déjà trouvé un accord pour le retour de Paul Pogba et travaille actuellement pour boucler la signature de l’ex-Parisien Angel Di Maria, parti libre du PSG à l’issue de la saison.

Mais les pensionnaires de Série A ne sont pas les seuls sur le cas de la superstar brésilienne. D’après la presse francilienne, Chelsea serait également dans la course pour s’offrir l’ancien Barcelonais. Les Blues envisageraient un transfert pour le joueur de 30 ans si Romelu Lukaku est prêté à l’Inter Milan dans les semaines à venir.