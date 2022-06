Mercato : pisté par le Barça, Bernardo Silva sort du silence

Dans un entretien accordé à JN après la victoire du Portugal contre la République Tchèque (2-0) en Ligue des Nations, le milieu de Manchester City Bernardo Silva a été interrogé sur l’intérêt que lui porte le FC Barcelone. Le champion d’Angleterre a préféré éluder la question.

Étincelant avec Manchester City cette saison, le milieu de Manchester City Bernardo Silva a tapé dans l’œil de plusieurs gros clubs européens. Ces dernières semaines, la presse espagnole annonce avec insistance un intérêt du FC Barcelone pour le milieu portugais. Le profil de Silva plairait énormément à l’entraîneur des Blaugrana, Xavi Hernandez. Après la victoire (2-0) du Portugal contre la Tchéquie ce jeudi, le champion d’Angleterre a réagi à l’intérêt du Barça, sans pour autant donner une piste quant à son avenir :

«malheureusement, je ne pourrai pas répondre car je suis en service dans l’équipe nationale et je suis très concentré sur le match restant. Quand la saison sera terminée, nous verrons bien ce qui se passera», a lâché le génie portugais pour JN. Auteur de deux passes décisives lors de la rencontre contre la République Tchèque, le Cityzen est également revenu la performance de son équipe, mais aussi son poste préférentiel.

« Je suis content de la performance, de la victoire et de notre classement, car nous sommes premiers du groupe et c’est important. Position au milieu ? C’est une position que je connais très bien, où je joue plus souvent, où je fait tous les entraînements et où j’ai grandi. Mais j’ai toujours dit que je suis prêt et disponible pour jouer là où l’entraîneur pense que c’est le mieux pour l’équipe. Mais c’est une position que j’aime beaucoup et où je me sens très bien« , a ajouté le milieu portugais.