Mercato : Paul Pogba sort du silence pour son avenir

Dans un entretien accordé à l’émission Uninterrupted, Paul Pogba a évoqué son avenir. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, l’international Français assure qu’il n’a pas encore choisi sa future destination.

Arrivé à Manchester United en 2016, Paul Pogba a fait ses adieux aux Mancuniens à la fin de cette saison. L’international Français, très courtisé sur le marché des transferts, est annoncé avec insistance du côté de la Juventus, son ancien club. Mais dans une interview accordée à l’émission Uninterrupted, le champion du monde 2018 a assuré qu’il n’avait pas encore choisi son futur club. « Je prends mon temps, je réfléchis, j’assemble les différentes pièces du puzzle », a dans un premier temps lâché la Pioche avant de poursuivre.

« Je veux juste le meilleur, je veux jouer au football et être moi-même. Je veux m’amuser à faire ce que je fais, sinon je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. C’est ce que je recherche. Si je suis d’abord en phase avec l’équipe, avec les supporters, avec le club qui vous connaît et vous aime, moi, comme tous les joueurs, je peux donner le meilleur de moi-même. Si vous êtes mentalement libre et que vous vous amusez, vous êtes à l’aise là où vous jouez et avec les gens avec qui tu joues. C’est la chose la plus importante. »

Pour rappel, le Corriere dello Sport annonçait en début de journée que Pogba et la Juventus auraient trouvé un accord pour la venue du français. L’ancien milieu des Reds Devils aurait même déjà passé sa visite médicale selon le média italien.