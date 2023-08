Mercato: O5 gros clubs ont recalé Neymar

Selon les informations de The Independent, ce mardi, Neymar a été recalé par cinq gros clubs européens, avant d’accepter de rejoindre l’Arabie saoudite. On retrouve notamment dans la liste, le Bayern Munich et le Real Madrid.

Un peu à la surprise générale, Neymar s’apprête à entamer une nouvelle aventure dans sa cierre avec le club saoudien Al-Hilal cet été. Un choix d’autant plus surprenant que le joueur de 31 ans avait exprimé un désir persistant de retourner au FC Barcelone. Cependant, malgré ses aspirations, le retour de Neymar en Catalogne s’est révélé compliqué par des contraintes financières auxquelles le club blaugrana est confronté. Mais le Barça n’était pas la seule option du brésilien en Europe, selon The Independent.

Selon le média anglais, le clan du joueur a sondé cinq autres clubs de premier plan au cours de cet été. Parmi ceux-ci, figurent des noms prestigieux tels que Manchester United, le Bayern Munich, le Real Madrid, Chelsea et Manchester City. Toutefois, malgré l’intérêt apparent de ces cadors, tous ont finalement décliné l’opportunité d’acquérir Neymar en raison de son salaire exorbitant et du coût élevé de son transfert. Il est également à noter que l’Auriverde ne correspondait pas aux plans tactiques de plusieurs entraîneurs parmi ces équipes.

Neymar va donc poursuivre sa carrière en Arabie saoudite du côté d’Al Hilal. Un futur transfert qui va remplir les poches du joueur. En effet, selon plusieurs sources saoudiennes, Ney devrait toucher entre 300 et 400 millions de salaires, sur deux ans, dans son prochain club. Des émoluments qui feront de lui, le joueur le mieux payé de l’histoire du football, devançant Cristiano Ronaldo et ses 200 millions à Al-Nassr.

