Mercato: nouvelle tuile pour Neuer, le Bayern se lance sur un nouveau gardien

Toujours blessé, Manuel Neuer ne devrait pas reprendre la compétition avant 2024, selon plusieurs médias allemands. Ce qui pousse le Bayern Munich à se mettre à la recherche d’un nouveau gardien. Et les bavarois auraient ciblé le portier de Chelsea, Kepa, selon The Sky Sport.

Le Bayern Munich est pour le moins vidé au poste de gardien. En effet, Yann Sommer a quitté le club pour l’Inter Milan, alors que Alexander Nübel a été prêté à Stuttgart. D’un autre côté, l’incertitude plane toujours autour de Manuel Neuer. Sérieusement blessé avec une fracture à la jambe droite lors d’une sortie en ski de randonnée en décembre, le gardien a récemment été soumis à une nouvelle intervention chirurgicale cette semaine pour le retrait de plaques métalliques. Cette opération était planifiée, comme l’a précisé le club.

Conséquence, l’international allemand ne retrouvera pas retrouver les terrains avant 2024, selon plusieurs médias, dont Bild. Conscient de la situation, le Bayern s’active désormais pour trouver un nouveau portier dès cet été. Les noms de Yassine Bounou (Séville), David De Gea (libre) et David Raya (Brentford) ont été évoqués. Cependant, d’après les informations de Sky Sport, Thomas Tuchel accorderait une importance particulière à un autre joueur : Kepa Arrizabalaga (28 ans) de Chelsea.

Ce gardien, qui détient le record du transfert le plus cher de l’histoire du football (acquis par les Blues en 2018 en provenance de Bilbao pour 80 millions d’euros), ferait l’objet de discussions entre les responsables du Bayern Munich et ceux de Chelsea. Le club bavarois exprimerait ainsi un intérêt pour l’acquisition de Kepa via un prêt assorti d’une option d’achat. Si l’opération va au bout, Kepa et Tuchel vont se retrouver après s’être côtoyés à Chelsea. A l’époque, le technicien allemand n’était pas très fan du portier espagnol, lui préférant le sénégalais, Edouard Mendy.

