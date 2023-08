Mercato: Neymar va toucher un salaire monstrueux à Al Hilal

Selon des sources saoudiennes, citées par Footmercato, Neymar va toucher un salaire compris entre 300 et 400 millions d’euros étalés sur deux années.

Le chapitre de l’histoire de Neymar au Paris Saint-Germain semble toucher à sa fin. Les spéculations concernant un possible retour du footballeur brésilien au FC Barcelone, largement alimentées par la presse espagnole, ont été éclipsées par une destination inattendue : l’Arabie saoudite. C’est là que Neymar envisage de poursuivre sa carrière, en s’engageant avec Al Hilal. Selon les informations rapportées par Footmercato, ce transfert promet d’être extrêmement lucratif, tant pour le PSG que pour le joueur lui-même.

Les détails financiers de ce mouvement s’avèrent tout à fait impressionnants. Selon des sources saoudiennes, citées par Footmercato, le coût total du transfert, incluant les bonus, avoisinera les 120 millions d’euros. Le volet financier le plus spectaculaire de cet accord concerne sans aucun doute le salaire que Neymar touchera en Arabie saoudite. Les chiffres donnent le tournis : on parle d’une rémunération échelonnée sur deux ans, estimée entre 300 et 400 millions d’euros.

Cette somme vertigineuse vise à rendre le salaire de Neymar comparable, voire supérieur, à celui de l’emblématique attaquant français Karim Benzema, qui touche actuellement 200 millions d’euros par an à Al Ittihad. De plus, Neymar pourrait bénéficier d’une certaine latitude sur ses droits à l’image, lui permettant ainsi de capitaliser davantage sur sa notoriété mondiale. Ces montants faramineux tranchent nettement avec les premières rumeurs françaises évoquant un salaire de 100 millions d’euros pour Neymar.

