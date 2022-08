Mercato: Newcastle va s’offrir Alexander Isak pour 70 M€

Selon les informations des médias espagnols, Newcastle, le club le plus riche au monde, va s’offrir l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak pour 70 millions d’euros.

Plutôt discret jusqu’ici sur le marché des transferts, Newcastle a décidé de frapper un gros coup. Les Magpies vont en effet s’offrir le géant buteur Suédois Alexander Isak. Et pour enrôler l’attaquant de la Real Sociedad, le club de Premier League va débourser 70 millions d’euros selon plusieurs médias tels que le Diario Vasco ou la Cadena SER.

Et ce n’est pas tout, les Basques pourraient toucher 5 millions d’euros supplémentaires, en plus d’avoir 10% sur une prochaine vente. Une sacrée opération financière pour la Real Sociedad, sachant que le Suédois avait coûté 10 millions d’euros il y a trois ans, mais également une bonne recrue pour Newcastle. Il sera d’ailleurs la vente la plus chère de l’histoire du club espagnol.

Très prometteur et auteur d’une saison 2020/2021 brillante avec 17 réalisations en Liga, Alexander Isak a été un temps annoncé sur les tablettes de plusieurs cadors européens comme le FC Barcelone ou Manchester United. Mais la saison dernière, le Suédois n’a pas pu confirmer, ne terminant l’exercice qu’avec 6 petits buts en 32 rencontres du championnat espagnol. Considéré comme le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic dans son pays, Isak aura l’opportunité de se relancer en Angleterre pour monter son réel niveau.