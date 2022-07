Mercato Naples: voici pourquoi Kalidou Koulibaly n’a pas rejoint le Barça

Dans une interview accordée à une chaîne locale, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est revenu sur le transfert de Kalidou Koulibaly à Chelsea. Et le dirigeant italien a expliqué pourquoi le Sénégalais a pris la direction des Blues au lieu d’atterrir au Barça où il était annoncé.

Kalidou Koulibaly a quitté Naples cet été après huit saisons passées chez les Partenopei. Le défenseur sénégalais s’est engagé avec Chelsea où il a signé un contrat de quatre ans. Un joli coup pour le club londonien qui s’est offert l’un des meilleurs centraux au monde.

Mais la destination du Lion de la Téranga aurait pu être en Espagne…au Barça. Longtemps courtisé par les Blaugranas, le champion d’Afrique en titre était sur le point de rallier le club catalan. Le joueur de 31 qui souhaitait absolument quitter le club napolitain, s’est entretenu avec son président pour obtenir un bon de sortie et trouver un projet cohérent pour lui.

« J’ai laissé partir Koulibaly parce qu’il m’a dit « Président, j’ai quelques années devant moi. Laisse-moi partir, je veux y aller » », a rapporté Aurelio De Laurentiis dans une interview accordée à Kiss Kiss Radio. Aux dires du dirigeant italien, les voyants étaient déjà au vert pour un transfert de Koulibaly au Barça, mais la situation financière extrêmement délicate des Culés ont fait refroidir les négociations.

« Non, je ne peux te vendre à Barcelone car ils n’ont pas l’argent pour te payer. Ils sont en difficulté », a confié De Laurentiis à son joueur. Le facteur financier a été déterminant dans le transfert du Sénégalais, le président napolitain ne s’en cache pas : « Chelsea est arrivé et on ne pouvait pas dire non. On n’a pas pu le faire car un personnage comme Koulibaly, malgré le fait qu’il ait insisté, voulait tenter une autre expérience dans un club prestigieux, dans un championnat qui est peut-être le meilleur du monde. Tu dois être reconnaissant. »