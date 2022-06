Mercato: Melvyn Doremus poursuit l’aventure en quatrième division française (D4)

Malgré la situation délicate de son club, Melvyn Doremus ne quittera pas la France cet été. Le défenseur latéral béninois va poursuivre l’aventure avec le FC Chambly, relégué en quatrième division.

C’est officiel. Melvyn Doremus va évoluer la saison prochaine en quatrième division française. Le défenseur latéral droit a accepté de poursuivre l’aventure avec le FC Chambly. Le club de D3 a, en effet, été relégué en division inférieure au terme de la saison écoulée où les pensionnaires du National ont enchaîné défaite sur défaite. Une situation qui n’a pas fait changer d’avis l’international béninois qui a décidé de suivre le même chemin que le FCC.

« Melvyn Doremus (25 ans) a décidé de rester fidèle au FC Chambly Oise, sensible aux arguments de Fabien Valeri, notre entraîneur, et de Salah Mahdjoub, directeur sportif, qui tenaient absolument à le conserver« , a écrit de FC Chambly dans un communiqué sur son site officiel. « Notre club se réjouit de conserver en N2 ce joueur d’expérience (53 matches de National avec l’Entente Sannois Saint Gratien, le Red Star et Chambly)« , est-il ajouté.

Arrivé du Red Star il y a un an, Mevyn a disputé 18 matches de championnat avec notre équipe en 2021-2022, au poste de latéral droit ou de latéral gauche puisqu’il peut jouer indifféremment sur les deux côtés de la défense. C’est le troisième joueur à prolonger l’aventure avec le FCC après Lassana Diako et Axel Dauchy.