Mercato: Marcelo vers la Ligue 1?

Selon les informations du média turc Fanatik, l’Olympique de Marseille se serait renseigné sur l’ancien défenseur du Real Madrid Marcelo. Le deuxième de Ligue 1 souhaiterait renforcer le flanc gauche de sa défense, et le Brésilien semble être une option intéressante.

L’aventure de Marcelo a pris fin au Real Madrid samedi dernier avec le 14è sacre des Merengue en Ligue des Champions. En fin de contrat en juin prochain, l’Auriverde à déjà annoncé son départ du club.

«C’est une émotion incroyable parce que c’est mon dernier match au Real Madrid. Je quitte Madrid et repartir avec une Ligue des champions est une immense joie. Ce n’est pas un jour triste. Je pense que les choses se discutent, nous avons parlé et j’ai décidé que c’était mieux ainsi. J’ai déjà fait tout ce que j’avais à faire à Madrid. J’ai eu la chance de passer quinze ans et demi dans le meilleur club du monde», avait laché Marcelo au micro de Movistar.

Malgré son âge un peu avancé, et très peu utilisé cette saison (18 apparitions), Marcelo ne manque pas de prétendant pour l’accueillir la saison prochaine. Selon Fanatik, plusieurs clubs se seraient déjà positionnés pour récupérer le joueur, dont Fenerbahçe qui aurait offert un salaire de 4 millions d’euros à l’ex merengue. Mais ce n’est pas tout, puisque le média turc précise aussi que Marseille se serait renseigné sur l’international Brésilien.

Le club olympien, qui évoluera en C1, chercherait à renforcer le flanc gauche de sa défense, Jordan Amavi et Sead Kolasinac ne donnant plus vraiment satisfaction. Toutefois, la concurrence est féroce pour Marcelo, qui est aussi suivi par l’Inter Milan et la Juventus selon Goal Brésil.