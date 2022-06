Mercato : Marcelo et Dani Alves réunis dans le même club ?

Selon les informations d’UOL Esporte, le Real Valladolid, présidé par Ronaldo, aimerait recruter les deux défenseurs brésiliens Marcelo (34 ans) et Dani Alves (39 ans). Les deux joueurs sont libres de tout contrat.

Le Real Valladolid, possédé par l’ancienne gloire brésilienne Ronaldo, est de retour en Liga. Et le tout nouveau promu compte bien rester dans l’élite la saison prochaine. Et pour ce faire, son président nourrit un grand rêve lors de ce mercato estival. En effet, selon les informations du média catalan UOL Esporte, R9 aimerait recruter les deux défenseurs brésiliens Marcelo (34 ans) et Dani Alves (39 ans) dans son club. Les deux joueurs sont libres de tout contrat après leur départ respectif du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le média précise que ce serait un choix personnel du président de Valladolid : « Ronaldo pense que l’embauche de ses compatriotes donnerait à l’équipe un grand avantage technique et serait également un tremplin important pour profiter du marketing de Valladolid et attirer plus de sponsors dans le club », a expliqué le journaliste brésilien Rafael Reis dans son article pour UOL Esporte.

Reste à savoir désormais si les deux joueurs brésiliens seront intéressés par ce nouveau défi. A noter que Marcelo est très courtisé lors de ce mercato. L’ancien défenseur du Real Madrid a même déjà reçu plusieurs offres dont une du Milan AC. De son côté, Dani Alves recherche très rapidement un club pour pouvoir prétendre à une place en Seleção lors du Mondial 2022.