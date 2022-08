Mercato Manchester United: un club brésilien pour Cristiano Ronaldo?

Désireux de partir de Manchester United cet été sans qu’aucun club n’ait accepté de l’accueillir, Cristiano Ronaldo pourrait finalement atterrir loin de l’Europe…en Amérique du Sud. Le club brésilien des Corinthians est prêt à engager l’attaquant portugais.

C’est une situation bien compliquée pour Cristiano Ronaldo. Désireux de quitter Manchester United pour un autre club qui lui offrirait la possibilité de disputer la Ligue des champions cette saison, la star portugaise est encore loin du bout du tunnel. Aux difficultés pour l’attaquant mancunien de trouver un nouveau point de chute s’ajoutent les tentatives de son club qui souhaite garder le joueur de 37 ans mais sans hésiter à le recadrer pour son comportement du week-end dernier, après son départ précipité d’Old Trafford en plein match amical face au Rayo Vallecano.

Plongé dans ce tunnel visiblement sans issue, tout ne semble cependant pas perdu pour CR7 qui a vu ces dernières heures un club surprise lui tendre la main. En effet, dans une interview accordée à l’émission Ulissescast, le président des Corinthians Duilio Monteiro Alves ne cache pas ses envies d’enrôler le quintuple ballon d’or.

« C’est vrai, je rêve en grand. C’est les Corinthians ! Willian et Renato Augusto ne sont-ils pas ici ? Dans le football, tout est possible, et j’ai l’obligation de faire de mon mieux pour les Corinthians. Est-ce possible ? Je ne sais pas. Nous n’avons pas encore essayé, nous ne nous sommes pas penchés sur la question, mais nous gardons un œil dessus. Imaginez qu’il veuille soudainement jouer au Brésil », a déclaré le dirigeant brésilien.

Reste désormais à savoir si Cristiano Ronaldo va embrasser cette destination brésilienne qui le priverait de ses rêves de disputer la Ligue des champions. Alors que le mercato estival est entré dans sa dernière ligne droite, le buteur mancunien n’a plus beaucoup de temps pour se décider.