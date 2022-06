Mercato: Manchester United et le Bayern Munich s’activent pour s’offrir Victor Osimhen

La course pour l’enrôlement de l’international nigérian Victor Osimhen a encore une fois pris une nouvelle dimension avec Manchester United qui mènerait désormais la danse devant le Bayern pour attirer le prolifique attaquant de Naples.

Après une saison 2021/22 spectaculaire avec Naples qui l’a vu marquer 18 buts et fournir six autres passes décisives en 32 sorties dans toutes les compétitions, Osimhen a attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League, dont Newcastle, Arsenal et Manchester United.

Le prix de 100 millions d’euros (environ 86 millions de livres sterling) des dirigeants napolitains a certes fait rebrousser chemin à des courtisant comme Arsenal et Newcastle. Mais le principal média italien, Gazzetta dello Sport, a affirmé que les géants d’Old Trafford sont toujours à la recherche de l’attaquant de 23 ans mais également le Bayern Munich qui pourrait aussi se joindre à la mêlée si leur précieux attaquant Robert Lewandowski viendrait à prendre le large.

« Manchester United est un nom fort, mais nous ne pouvons pas exclure le très riche Newcastle et le toujours attentif Arsenal, a rapporté Gazzetta dello Sport. En Allemagne; le Bayern Munich pourrait [être intéressé] en cas d’adieu de Robert Lewandowski »

Pourtant, Osimhen semblait imperturbable face à toutes les spéculations entourant un éventuel départ estival de Naples. « Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui m’aimeraient en Espagne ou en Angleterre, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler maintenant que je suis avec l’équipe nationale« , aurait déclaré le joueur lors de sa descente au Nigéria pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. « Je ne connais pas mon avenir, je sais que tout peut arriver, mais maintenant je veux juste partir en vacances avec ma famille, me vider la tête et recharger mes batteries. Ensuite, nous nous occuperons de tout le reste« .