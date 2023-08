Mercato: Manchester United en passe de se débarrasser de Harry Maguire

Selon les informations de Sky Sports ce mercredi, Manchester United et West Ham ont trouvé un accord pour le transfert de Harry Maguire. Le défenseur anglais est donc sur le point de quitter les Reds Devils, après quatre années compliquées.

Recruté à l’été 2019, en provenance de Leicester, contre la somme de 90 millions d’euros (prix le plus élevé pour un défenseur à l’époque), Harry Maguire était annoncé pour être le nouveau patron de la défense de Manchester United. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu pour l’international Anglais. A la suite de mauvaises performances, d’attitude désinvolte ou encore d’erreurs incroyables, le joueur de 30 ans est devenu la risée du football anglais.

Ciblé de toute part, Maguire a même subi des menaces de mort, avant de se faire retirer son brassard de capitaine. Mais le cauchemar du joueur anglais à Manchester est sur le point de prendre fin à en croire les informations de Sky Sports. Selon cette source, Manchester United et West Ham sont tombés d’accord sur les bases d’un transfert estimé à 35 M€ environ pour Maguire.

Les modalités de paiement sont encore à définir, tout comme l’accord contractuel entre les Hammers et le joueur, mais la fin de l’aventure de Harry Maguire à Manchester United devrait bel et bien prendre fin dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et l’international Anglais ne laissera pas un bon souvenir dans la tête des supporters mancuniens.

