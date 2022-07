Mercato Manchester City: Guardiola ferme la porte à une arrivée de Neymar

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a réagi à la rumeur qui envoie constamment Neymar chez les Cityzens. Et le technicien espagnol a assuré que l’attaquant du PSG n’est pas une priorité pour les champions d’Angleterre.

Indésirable cet été au PSG, Neymar va-il rebondir en Premier League? Désormais lié au club parisien jusqu’en 2027, l’avenir de l’attaquant brésilien est plus qu’annoncé loin de la capitale française….en Angleterre. En effet, selon la bombe lâchée mardi par le média le Parisien, l’ancien du Barça a été proposé à Manchester City. Dans ses colonnes, le journal explique les Sky Blues ne seraient pas contre cette offre mais aimerait échanger le joueur de 30 ans contre l’une des stars de l’équipe anglaise.

Une information qui a bien évidemment fait le tour de la planète foot et très abondamment commentée par la communauté sportive. En tournée estivale avec son effectif aux Etats-Unis, Pep Guardiola a également réagi à cette rumeur. Et le technicien espagnol a immédiatement démenti l’info.

« Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs », a déclaré Guardiola à The Times.

Puis de préciser: « Nous verrons bien pour ce qui est du recrutement. Txiki (Begiristain) et son équipe observent. Il saura ce qui est bon pour l’équipe.». De toute façon, on voit mal comment Manchester City puisse s’offrir le Brésilien alors que le géant anglais vient d’acheter plusieurs joueurs. On pense notamment au Cyborg norvégien Erling Haaland débarqué de Dortmund.

Le gardien Stefan Ortega Moreno, venu de l’Arminia Bielefeld, le milieu de terrain Kalvin Phillips (Leeds United) et l’attaquant argentin Julian Alvarez, acheté l’hiver dernier mais laissé à la disposition de River Plate, ont aussi rejoint le club cet été.