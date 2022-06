Mercato : Luis Suarez de retour au FC Barcelone?

Selon les informations de Sport ce jeudi, le FC Barcelone veut faire revenir Luis Suarez, en cas d’échec sur le dossier Lewandowski.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le FC Barcelone a fait de Robert Lewandowski sa cible prioritaire en attaque lors de ce mercato estival. Le buteur polonais désire également rejoindre le deuxième de la dernière édition de LaLiga. Seul problème, le Bayern Munich ne veut pas laisser filer son meilleur joueur et rejette toutes les offres formulées par les catalans.

Pour ne pas se faire surprendre en fin de mercato, la direction des Culés planche déjà sur une option B en cas d’échec définitif dans le dossier “Lewy”. Ainsi, selon les informations de Sports, l’équipe entraînée par Xavi souhaiterait rapatrier Luis Suarez. Selon le journal, le club catalan est récemment venu aux nouvelles pour le joueur uruguayen, afin de prendre la température concernant un possible retour, lui dont le contrat avec l’Atlético expire dans une semaine.

Mais là encore il y a un problème. En effet, le média espagnol explique que les Catalans ont demandé à El Pistolero d’attendre un peu, afin de voir l’évolution des négociations pour le transfert de Lewandowski. Quand il n’y aura plus aucun espoir de son côté-là, Suarez deviendra alors l’option numéro 1 du Barça. Une proposition qui n’est pas du goût de l’uruguayen qui veut régler le plus vite possible son avenir, lui qui a plusieurs offres d’autres clubs. Affaire à suivre…