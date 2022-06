Mercato Liverpool: la nouvelle offre du Bayern pour Sadio Mané

Après une première offre de 30 millions d’euros rejetée par Liverpool, le Bayern Munich va revenir à la charge pour Sadio Mané avec une nouvelle offre plus conséquente qui devrait convaincre les Reds, a annoncé le quotidien allemand Sport 1.

Le Bayern Munich n’a pas abandonné le dossier Sadio Mané. Malgré la possibilité que les bavarois conservent leur attaquant Robert Lewandowski pour une saison encore, l’ogre munichois est décidé à enrôler le buteur sénégalais quitte à laisser des plumes.

En effet, après avoir formulé une première offre de 30 millions d’euros, bonus compris, rejetée par Liverpool, le champion d’Allemagne prépare une nouvelle offre plus conséquente pour le vainqueur de la CAN 2022. D’après le quotidien Sport 1, le club de bavière va casser sa tirelire avec une deuxième offre de 40 millions d’euros, soit une indemnité fixe de 35 millions d’euros et 5 millions supplémentaires de bonus.

Une nouvelle offre qui devrait satisfaire les exigences de Liverpool qui devrait libérer son joueur, permettant à Sadio Mané de préparer sereinement la saison prochaine, qui sera importante avec la Coupe du Monde à la clé en novembre. Ce lundi, le Daily Mail a même annoncé que le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal a déjà demandé à son coéquipier de Liverpool, Thiago Alcantara, s’il pouvait amménager dans sa maison à Munich s’il rejoignait le Bayern.