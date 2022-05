Mercato: Liverpool a fixé le prix de Sadio Mané (médias)

Selon la presse anglaise, Liverpool ne serait plus contre un départ de Sadio Mané cet été et aurait fixé le prix de son joueur. Le Sénégalais en fin de contrat en 2023 est annoncé au Bayern Munich.

Sadio Mané vit-il ses derniers jours sous les couleurs de Liverpool? En fin de contrat en juin 2023 avec les Reds, l’attaquant sénégalais est de plus en plus annoncé loin de l’Angleterre, alors que les négociations pour une prolongation du natif de Bambali sont toujours au point mort. Ce qui fait dire à la presse européenne que le champion d’Afrique en titre aurait décidé de quitter le club de la Mersey.

Et la dernière sortie médiatique du joueur de 30 ans n’a fait que renforcer les rumeurs sur son possible départ au prochain mercato d’été. « Je veux remercier les fans pour tout et l’entraîneur aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde », a annoncé Sadio Mané samedi après la finale de la Ligue des Champions qui a opposé son équipe au Real Madrid (vainqueur 1-0), d’après AS.

Sadio Mané se dirige donc vers un départ de Liverpool après six années de bons et loyaux services. Et déjà, les prétendants se bousculent pour accueillir la star sénégalaise. Le Real Madrid, le PSG, l’AC Milan et le Bayern Munich sont déjà venus aux nouvelles pour l’ancien de FC Metz.

Mais les Reds ne comptent pas brader aussi facilement leur joueur et auraient déjà fixé le prix de l’attaquant Sénégalais. Selon le Daily Mail, les Anglais réclament 35M£, soit un peu plus de 41 millions d’euros pour leur numéro 9. Alors que The Sun parle de son côté de 58 millions d’euros. Un montant qui devrait dans les cordes des Bavarois qui sont les plus avancés sur ce dossier.

Selon Sky Germany, le Bayern Munich serait prêt à formuler une première offre de 25 millions de livres sterling aux Reds pour le natif de Bambali. Ils préparent également un contre de trois saisons (2025) pour convaincre le Sénégalais. En fait, le géant munichois compte récupérer 50 millions d’euros de la vente de Robert Lewandowski, courtisé par le FC Barcelone, et investir cet argent dans le transfert de Mané.