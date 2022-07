Mercato: les 5 destinations possibles pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo qui a informé Manchester United de son désir de quitter le club cet été, a le choix entre 5 destinations, selon les informations de AS ce mardi. On retrouve notamment des cadors comme le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Ce n’est plus un secret désormais, Cristiano Ronaldo veut bel et bien quitter Manchester United cet été. Désireux de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, le portugais vise un transfert dans un club qualifié pour la compétition reine en Europe. Et selon les informations de AS, le quintuple Ballon d’Or a l’embarras du choix pour sa future destination.

En effet, le média espagnol explique que CR7 a 5 options devant lui. La première est le Bayern Munich. Malgré les démentis du directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic, le journal affirme que les contacts entre le club allemand et le Portugais sont maintenus. Mais visiblement, le champion de Bundesliga attendrait de connaître l’issue du dossier Lewandowski, qui force son départ vers le FC Barcelone, avant de se positionner officiellement.

La deuxième possibilité de l’attaquant lisboète est Chelsea. Le nouveau taulier des Blues, Todd Boehly a fait savoir à Jorge Mendes qu’il souhaitait réaliser un gros coup pour son premier mercato, et ce, malgré les réticences de Thomas Tuchel. Selon les dernières informations de la presse européenne, le nouveau propriétaire des Blues aurait même déjà rencontré Cristiano Ronaldo au Portugal pour parler des termes d’un possible transfert.

Le FC Barcelone, l’invité surprise

Comme annoncé par la presse espagnole récemment, le FC Barcelone est également très intéressé par la venue de Cristiano Ronaldo. Le président du Barça avait déjà tenté de recruter le portugais l’été dernier, sans succès. Cette fois-ci, le dirigeant catalan pense qu’il serait l’option idéal en cas d’échec définitif sur le dossier Robert Lewandowski. Mais le passé de CR7 avec le Real Madrid et les finances Blaugrana peuvent être un sérieux frein.

Les deux dernières issues se trouvent en Italie. Plus discret sur le marché que ses rivaux milanais ou turinois, le Napoli reste capable de coups d’éclat. Et visiblement, le président De Laurentiis veut tenter quelque chose. Enfin, José Mourinho aimerait collaborer à nouveau avec son ancien protégé au Real Madrid. Mais cette dernière option est très peu probable, puisque les Romains ne jouent pas la Ligue des Champions.