Mercato: le Real Madrid va boucler un autre départ

Selon les informations de Marca ce lundi, le Real Madrid et Getafe sont parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant Merengue Borja Mayoral.

Si le mercato du Real Madrid est au ralenti dans le sens des arrivées, le club Madrilène continue de dégraisser son effectif. Après les départs de Luka Jovic (Fiorentina) et de Takefusa Kubo (Real Sociedad), le champion d’Espagne est sur le point de boucler la vente de Borja Mayoral. Sous contrat jusqu’en 2023 avec la Casa Blanca, l’attaquant espagnol va s’engager définitivement avec Getafe, selon Marca.

Après avoir fixé son prix, le Real Madrid et Getafe sont parvenus à un accord pour le transfert du buteur de 25 ans d’après le quotidien espagnol. Après une succession de prêts dans plusieurs clubs en Europe (Wolfsburg, Levante, AS Rome et Getafe), Borja Mayoral devrait rejoindre les Azulones jusqu’en 2027. Plusieurs détails sont encore à régler comme les primes ou encore la clause de résiliation.

Avec un secteur offensif totalement dépendant de Karim Benzema, le Real Madrid va perdre un autre joueur qui était pressenti pour être la doublure de l’attaquant français la saison prochaine. Carlo Ancelotti se retrouve avec Mariano Diaz comme seule option (véritable 9) pour faire reposer le Nueve. Toutefois, le technicien italien pense également à faire jouer Hazard à ce poste. D’ailleurs, le Belge a évolué à la pointe de l’attaque des Madrilènes lors du choc contre le FC Barcelone (défaite 1-0), en amical dans la nuit de samedi à dimanche.