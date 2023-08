Mercato: le Real Madrid prépare déjà la présentation de Mbappé

Selon les informations de Marca ce mercredi, le Real Madrid prépare déjà une éventuelle présentation de Kylian Mbappé comme nouveau joueur de l’équipe blanche.

En cette période estivale, l’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre. À 24 ans, l’attaquant français, considéré comme l’un des talents les plus brillants du football mondial, se retrouve au centre d’une saga contractuelle qui agite la planète football. En effet, le natif de Bondy ne souhaite pas prolonger son contrat avec le PSG au-delà de 2024. En conséquence, le club de la capitale a entamé des démarches pour le vendre au cours de cette fenêtre de transfert estival.

Le joueur français semble toutefois avoir d’autres idées en tête. Il a notamment exprimé sa volonté de rester au PSG jusqu’à la fin de son contrat actuel, défiant ainsi les tentatives du club de le pousser vers la sortie. Ce dossier est suivi de près par toute la planète foot, notamment en Espagne, où le Real Madrid se tient prêt à sauter sur l’opportunité pour attirer KM7. Dans ce sens, Marca nous apprend ce mercredi que le club espagnol prépare déjà la possible présentation de l’attaquant parisien comme nouveau joueur de la maison blanche.

Selon cette source, le service de communication du Real Madrid a déjà prévu une vidéo et des éléments graphiques ainsi que des photos pour la présentation de Kylian Mbappé. Alors que dernièrement, le club Merengue a fait savoir que son mercato était clos, aurait-il changé d’avis et décidé de recruter Mbappé dès cet été? Ou tout ceci est une préparation pour une arrivée libre du bondynois l’été prochain? Des questions auxquelles on aura probablement des réponses dans les semaines à venir.

