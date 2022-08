Mercato: le Real Madrid piste deux joueurs pour renforcer son attaque

Selon la presse espagnole, le Real Madrid est à la recherche de renforts pour son secteur offensif. Les Merengues ont pisté Timo Werner et Raúl de Tomas.

Karim Benzema est, sans conteste, le leader de l’attaque du Real Madrid. Mais du haut de ses 34 ans, et au vu de la Coupe du Monde 2022 prévue en pleine saison, le français aura besoin de souffler au cours du prochain exercice. Avec le départ de Luka Jovic pour la Fiorentina et la signature annoncée de Borja Mayoral à Getafe, le club espagnol s’est donc mis à la recherche de renforts pour son secteur offensif, selon la presse espagnole, et deux noms reviennent souvent.

Le premier, c’est Timo Werner. Selon Cadena SER, l’Allemand a été proposé aux Merengues. Bien qu’intéressé par cette option, la direction madrilène a des doutes sur le fait que le joueur de Chelsea se contente d’un rôle de remplaçant. L’opération pourrait se faire sous forme d’un transfert de 35 millions d’euros ou d’un prêt avec option d’achat.

Un ancien de la maison également ciblé

De son côté, AS indique que Raúl de Tomas a lui aussi proposé ses services à son club formateur, qu’il a définitivement quitté en 2019 pour rejoindre Benfica. L’attaquant international espagnol sort d’une belle saison à l’Espanyol avec 17 buts inscrits en 34 rencontres de Liga. Le média précise que le joueur plaît énormément à Florentino Perez et à son équipe. De plus, de Tomas ne serait pas contre un rôle de remplaçant. L’Espanyol accepterait de le laisser filer pour un montant situé entre 25 et 30 millions d’euros.

Alors que l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avait annoncé la fin du mercato de son équipe, les Merengues devraient bel et bien frapper un autre coup sur le marché des transferts, après les arrivées d’Aurélien Tchouameni et Antonio Rudiger.