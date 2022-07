Mercato : le Real Madrid et le PSG de nouveaux en guerre

Après le dossier Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid vont à nouveau se livrer une lutte acharnée sur le marché des transferts. Les deux clubs visent deux pépites sudaméricaines selon les médias espagnols.

Les relations entre le PSG et le Real Madrid continuent de se dégrader et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Le dossier Kylian Mbappé en est évidemment pour beaucoup. Longtemps annoncé chez le club espagnol cet été, le prodige de Bondy a décidé, de prolonger avec le club de la capitale, ce qui a eu le don d’énerver la direction madrilène ainsi que tous les supporters du club espagnol. Ces derniers ont accusé les parisiens d’avoir utilisé leur argent pour retenir Mbappé. Et cette guerre n’est pas prête de se terminer.

En effet, comme l’explique Defensa Central, le club de la capitale espagnole vise la pépite Gonzalo Sosa, repérée par le spécialiste en recrutement de jeunes Juni Calafat, en Argentine. Le joueur du Racing Avellaneda (17 ans), plaît énormément aux Merengue. Et selon le média espagnol, le PSG est aussi entré dans la course pour le jeune milieu offensif. Et ce n’est pas tout, puisque les Parisiens veulent aussi devancer la Casa Blanca dans le dossier Endrick, le jeune Brésilien qu’on ne présente plus, et pour qui les Merengues sont en pole position.

Le média espagnol explique que cette stratégie du PSG est volontaire, pour rendre difficiles les recrutements du Real Madrid dans les années à venir. Une information qui semble logique, puisque récemment le club parisien a tenté de surenchérir auprès de Monaco pour empêcher Auréline Tchouameni de rejoindre le champion d’Europe en titre. Mais le vainqueur de la dernière édition de la Ligue 1 n’a pas eu du succès sur ce dossier, puisque Tchouameni a bel et bien rejoint le Real.