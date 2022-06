Mercato : le Real Madrid a tranché pour l’avenir de Marco Asensio

Selon les informations de la Cadena COPE ce lundi soir, le Real Madrid a décidé de ne pas offrir une prolongation à Marco Asensio. L’attaquant espagnol devrait quitter le club Merengue dans les prochaines semaines.

L’aventure de Marcos Asensio au Real Madrid est sur le point de prendre fin. En fin de contrat en juin 2023, l’attaquant espagnol devrait quitter le club cet été. En effet, selon les informations de la Cadena COPE, le champion d’Espagne a décidé de ne pas offrir une prolongation à Asensio. Conséquence, l’ailier espagnol doit se trouver un nouveau point de chute avant la fin de ce mercato, pour permettre à la Casa Blanca de toucher des indemnités de transfert.

Plusieurs cadors européens se sont déjà positionnés pour récupérer Marco Asensio cet été. Toujours selon la COPE, l’attaquant de la Roja dispose à ce jour d’une offre de la part du Milan et de Liverpool. Des propositions intéressantes, mais qui ne convainquent pas encore l’intéressé.

Selon la presse espagnole, Marco Asensio privilégie un club où il aura du temps de jeu en prévision de la Coupe du Monde 2022. D’ailleurs, l’international espagnol (29 sélections, 1 but) abordait récemment son avenir en ces termes :

«Je ne vais pas nier que c’est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir et j’ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine».

Même si ce dossier ne constitue pas un gros feuilleton pour les Merengue, régler rapidement le cas Asensio pourrait leur permettre d’envisager d’autres recrues notamment en attaque.