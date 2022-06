Mercato : le PSG tente de voler Vinicius Jr au Real Madrid

Le PSG a appelé Vinicius Jr à plusieurs reprises pour le convaincre de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid, selon Marca. La direction parisienne offrirait au prodige brésilien un énorme salaire et une grosse prime à la signature pour rejoindre le champion de France.

La guerre fait rage entre le PSG et le Real Madrid. Après avoir réussi contre toute attente à prolonger Kylian Mbappé, la direction parisienne en veut toujours au Real d’avoir tenté de recruter le natif de Bondy. Ainsi, les dirigeants qataris du club français ont trouvé le parfait moyen pour se venger des Merengue selon Marca.

Le média espagnol explique que le PSG a appelé à plusieurs reprises le prodige de la Casa Blanca, Vinicius Jr, pour le convaincre de ne pas prolonger son contrat avec son club actuel, dans le but de le recruter plus facilement. Un salaire de 40 millions d’euros net par saison aurait même été proposé au brésilien, ainsi qu’une grosse prime à la signature et plusieurs deals commerciaux aux Qatar.

Mais les supporters du Real Madrid n’ont pas à s’en faire. Toujours selon la même source, Vinicius Jr ne veut pas bouger du Real et a même informé sa direction de tous les mouvements du PSG. D’ailleurs, l’unique buteur de la dernière finale de la Ligue des Champions devrait prolonger son contrat très rapidement, avec une augmentation salariale à la clé – 10 millions d’euros net par an plus bonus – et un bail portant jusqu’en 2026 ou 2027.

Des informations qui vont dans le sens de ce qu’avait déclaré Florentino Perez lors de son interview dans l’émission El Chiringuito. “Nous n’avons aucune inquiétude concernant la prolongation du contrat de Vinicius. Nous y sommes, il n’y a aucun problème. Il a reçu d’autres propositions mais il a toujours affirmé qu’il voulait rester au Real”, avait expliqué le président madrilène.