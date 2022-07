Mercato: le PSG a recalé Cristiano Ronaldo

Selon Le Parisien ce mardi, l’agent de Cristiano Ronaldo a proposé son poulain au PSG. Mais le club de la capitale ne veut pas signer le portugais.

L’avenir de Cristiano Ronaldo continue d’agiter le mercato estival. Alors que les médias anglais assurent que le portugais veut quitter Manchester United cet été, le nouvel entraîneur des Reds Devils a récemment fermé la porte à un départ de CR7.

« Non, nous planifions la saison à venir avec Cristiano Ronaldo et c’est comme ça, j’ai hâte de travailler avec lui. Il voudrait partir ? Il ne me l’a pas dit. Je l’ai lu mais comme je vous le dis, Ronaldo n’est pas à vendre, il fait partie de nos plans et nous voulons gagner ensemble », a déclaré Erik Ten Hag. Mais dans les coulisses, la réalité est tout autre.

En effet, l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, s’active déjà pour trouver un point de chute à son protégé. Après avoir tenté avec le Bayern Munich et l’Inter Milan, l’homme d’affaires portugais s’est rapproché du PSG. Selon les informations du Parisien ce mardi, Mendes a proposé les services de CR7 au champion de France en titre.

Toutefois, le média français précise que les dirigeants parisiens ont refusé et n’ont pas l’intention d’enrôler l’attaquant des Reds devils pour l’instant. Les patrons du PSG estiment que le Lusitanien n’a pas de place actuellement chez eux. Sur le plan sportif, toutes les positions offensives sont déjà bien couvertes et sur le plan financier, la masse salariale du club est déjà bien élevée. Mais la donne pourrait changer en cas d’un départ de Neymar, considéré comme indésirable, ou même celui de Lionel Messi.