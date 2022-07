Mercato: le départ de Cristiano Ronaldo bloqué par Manchester United?

Selon les informations rapportées par The Telegraph ce dimanche, Manchester United n’aurait aucune envie de laisser partir Cristiano Ronaldo cet été. Des discussions devraient avoir lieu entre les deux parties à la reprise.

C’est le nouveau feuilleton de ce mercato estival. Samedi dernier, The Athletic annonçait que Cristiano Ronaldo avait demandé à quitter Manchester United cet été en cas d’offres intéressantes. Le portugais souhaiterait jouer au moins une dernière fois la Ligue des Champions dans sa carrière déjà légendaire. Mais visiblement le board mancunien ne compte pas laisser filer sa superstar.

En effet, The Telegraph rapporte ce dimanche que pour les Reds Devils: Cristiano Ronaldo ne serait pas à vendre. Le média britannique affirme même qu’il n’aurait jamais été question d’un départ du quintuple Ballon d’Or, malgré les nombreuses rumeurs qui lient le portugais à d’autres clubs notamment Chelsea, le Bayern Munich et Naples. Toujours selon la même source, les dirigeants du 6è de la dernière édition de Premier League s’attends à ce que CR7 aille au bout de sa dernière année de contrat.

Toutefois, The Telegraph précise que Ronaldo reprend l’entraînement avec Man United ce lundi, et qu’une réunion devrait avoir lieu dans la foulée entre les deux parties pour trancher définitivement sur la question. Le nouvel entraîneur Erik Ten Hag met CR7 au cœur de son projet, et les dirigeants du club anglais s’activent déjà sur le marché des transferts pour rendre l’équipe plus compétitive comme le demanderait l’ancien attaquant du Real Madrid. Suffisant pour calmer les envies de départ de Cristiano Ronaldo?